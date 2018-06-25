Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, комиссия обработала 97,7% бюллетеней, по результатам подсчетов Эрдоган получил абсолютное большинство голосов.

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Он также отметил, что подсчет оставшихся бюллетеней уже не повлияет на результат.

Ранее сообщалось, что кандидат от оппозиционной партии Мухаррем Индже, который был основным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, признал его победу.