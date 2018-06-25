Кандидат от оппозиции признал победу Эрдогана на выборах
Кандидат от оппозиционной партии Мухаррем Индже, который был основным соперником лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, признал его победу. Об этом сообщает Habertürk.
«Я согласен. Эрдоган победил», — сказал Индже.
Ранее Эрдоган заявил, что народ доверил ему пост президента страны.
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По его словам, явка избирателей на прошедших в стране президентских выборах является показателем демократии.
24 июня стало известно, что Эрдоган лидирует на выборах главы государства с результатом 53,4% по данным обработки 90% бюллетеней.