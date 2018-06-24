Трамп призвал демократов помочь изменить иммиграционные законы

Президент США Дональд Трамп призвал Демократическую партию помочь изменить американское иммиграционное законодательство. Об этом он написал в своем твиттере.

«Демократы, приведите законы в порядок. Не сопротивляйтесь. У нас все получается гораздо лучше, чем у администраций Буша и Обамы, но нам нужны безопасные и сильные границы! Мы не можем принять всех, кто пытается проникнуть в нашу страну. Сильные границы, без преступности!» — написал он.

Ранее в ходе неформального саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдвинул четыре предложения по борьбе с миграционным кризисом.