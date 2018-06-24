МИД Сингапура назвал стоимость саммита США-КНДР

Сингапур потратил на организацию встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня около $12 млн, передает РИА «Новости».

«Фактические затраты правительства Сингапура составили около $12 млн,, самой большой статьей расходов стала безопасность», — говорится в заявлении МИДа страны.

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МИД также сообщил, что Сингапур, принимая у себя американо-северокорейский саммит, сделал вклад в международные усилия по достижению мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что спустя день после возвращения главы КНДР Ким Чен Ына в Пхеньян и два дня после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре государственный телеканал КНДР впервые показал сюжет о прошедшем саммите США-КНДР.