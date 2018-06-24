Число пострадавших при покушении на президента Зимбабве достигло 50 человек

Число пострадавших в результате взрыва на стадионе в Зимбабве, где присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, увеличилось до 49 человек, передает РИА «Новости».

«Пока число пострадавших составляет 49, сейчас им оказывают помощь. Однако мы ожидаем, что их число может увеличиться, так как некоторые раненые могут явиться в течение дня», — заявил представитель полиции Чарити Чарамба.

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Ранее сообщалось, что на стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв.

Взрыв произошел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления. Мнангагва не пострадал.

В результате взрыва бомбы травму ноги получил вице-президент страны Кембо Мохади. Также легкие ранения получили вице президент Константино Чивенга с супругой.