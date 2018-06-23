Президент Зимбабве пережил покушение
Взрыв на стадионе в Булавайо, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, квалифицировали как покушение, передает «Би-би-си».
В результате взрыва бомбы травму ноги получил вице-президент страны Кембо Мохади. Также легкие ранения получили вице президент Константино Чивенга с супругой.
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При взрыве пострадали охранники и журналисты.
Ранее сообщалось, что на стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв.
Взрыв произошел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления. Мнангагва не пострадал.