Президент Зимбабве пережил покушение

Взрыв на стадионе в Булавайо, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, квалифицировали как покушение, передает «Би-би-си».

В результате взрыва бомбы травму ноги получил вице-президент страны Кембо Мохади. Также легкие ранения получили вице президент Константино Чивенга с супругой.

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При взрыве пострадали охранники и журналисты.

Ранее сообщалось, что на стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв.

Взрыв произошел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления. Мнангагва не пострадал.