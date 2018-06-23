Глава ЛНР прокомментировал приговор трибунала Порошенко

И.о. главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник назвал справедливым решение «Украинского народного трибунала» по президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что «трибунал» из Луганска признал Порошенко виновным в военных преступлениях и приговорил его к пожизненному заключению.

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Процесс проходил на Театральной площади в Луганске. Пасечник рассказал, что также на нем присутствовал, но не в качестве главы самопровозглашенной республики, а в качестве «гражданина ЛНР».

«Я согласен с приговором, я разделяю это мнение, считаю, что это правильно, поэтому я сегодня здесь», — добавил он.

Пасечник подчеркнул, что «трибунал» судил Порошенко не по законам ЛНР, а по украинским законам.