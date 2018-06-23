Опрос: 42% американцев выступают за импичмент Трампу
Импичмент президенту США Дональду Трамп поддерживают 42% опрошенных американцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования CNN и центра общественно-политических исследований SSRS.
При этом рейтинг одобрения работы Трампа снизился до 39%.
Телеканал сравнивает результаты с показателями марта 1974 года — тогда 43% американцев выступали за объявление импичмента президенту Ричарду Никсону. При этом такие показатели были получены на фоне Уотергейтского скандала.