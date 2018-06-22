В Совфеде рассказали о последствиях новых антироссийских санкций Украины

Возглавляющий международный комитет Совфеда Константин Косачев заявил, что новые антироссийские санкции со стороны Украины не будут иметь последствий за пределами украинской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Косачева, действия украинской стороны объясняются близостью президентских выборов, а также продолжением линии на поиск внешнего виноватого в проблемах страны.

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«Все эти санкции, разумеется, не доставят никаких проблем нашим партиям и не имеют правовых последствий за пределами страны», — сказал Косачев.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» и член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал санкции, введенные украинской стороной в отношении семи российских политических партий.