Посол России в США возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

Российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

«Мы собрались, чтобы вспомнить об одной из самых трагических дат в истории нашей родины. 21 июня в 9 часов вечера в Вашингтоне — это 22 июня 4 часа утра в Москве. В этот день 77 лет назад нацистская Германия вероломно вторглась на территорию Советского союза. Начался самый кровавый этап Второй мировой войны. Нацистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее жестокой», — заявил Антонов.

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Дипломат добавил, что «ее целью было не только порабощение, но и уничтожение целых народов».

Посол отметил, что 22 июня обозначено в календаре российской национальной истории как День памяти и скорби — и «в этот день в российских городах зажигают свечи, возлагают цветы к могилам и памятникам, вспоминают о павших на поле боя».