Мексика направляет в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами

Постоянная комиссия мексиканского конгресса сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, которая отправится в США для изучения вопроса о «нулевой терпимости» к мигрантам, передает РИА «Новости».

Ее члены планируют встретиться с законодателями США, представителями гражданского общества и активистами в сфере прав человека.

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«Мы будем стараться сделать так, чтобы миграционная реформа проходила в атмосфере заботы о неразлучении семей мигрантов — мексиканских, центральноамериканских и южноамериканских, чтобы тем самым укрепить рабочую повестку наших коллег в соседней стране и не позволить президенту Трампу продолжить неуважительное, расистское, бесчеловечное и даже преступное отношение к детям», — заявил член комиссии сенатор Хосе Мария Тапия.

Ранее сообщалось, что в США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах.