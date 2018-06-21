ABC: Трамп усилил жесткую миграционную риторику

Президент США Дональд Трамп усилил жесткую миграционную риторику, несмотря на подписанный ранее приказ о прекращении практики разделения детей с семьями мигрантов. Об этом рассказал телеканал ABC.

«Они не посылают нам самое лучшее. Мы возвращаем их обратно, черт возьми! Мы сделаем это», — сказал Дональд Трамп, обращаясь к собравшимся на митинг в Минесоте.

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По словам Трампа, граница по-прежнему будет «жесткой». Президент США также раскритиковал демократов, которые не заботятся о безопасности, рабочих местах и благополучии американцев.

Предвыборный митинг с целью поддержки кандидата-республиканца Пита Стаубера на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США собрал 9 тыс. сторонников. Телеканал отмечает, что при упоминании мигрантов толпа скандировала «построить стену», а говоря о Хиллари Клинтон, они кричали «заприте ее».

Трамп заявил, что именно демократы хотят «открытых границ» и заверил публику, что не позволит этому случиться.

Ранее администрация США потребовала от конгресса немедленных действий по иммиграции.