В Кремле рассказали о разговоре Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с украинским лидером Петром Порошенко выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, лидеры также обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

В Кремле добавили, что данных разговор состоялся на инициативе украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Путин и Порошенко провели телефонный разговор.