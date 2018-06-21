В посольстве России обвинили генсека НАТО в «грубой и безответственной дезинформации»

В российском посольстве в Лондоне назвали обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсебери «грубой и безответственной дезинформацией». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя дипмиссии, заявления Столтенберга вводят в заблуждение международное сообщество.

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«Если господин Столтенберг располагает какими-либо доказательствами, то он должен немедленно их представить. А пока его слова — это голословные утверждения, не подкрепленные ни фактами, ни доказательствами», — сказал источник.

Он подчеркнул, что в настоящее время расследование произошедшего не завершено. Источник также напомнил, что 1 мая советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл заявил, что у британских властей нет подозреваемых.

Ранее в посольстве России заявили о «нулевом интересе» Британии к сотрудничеству в деле Скрипаля.