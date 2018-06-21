Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве

Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с Ким Чен Ыном ответил шуткой на вопрос последнего о заявлениях госсекретаря, что корейцы «хотели бы ухода» северокорейского лидера. Об этом пишет издание Vanity Fair со ссылкой на источники.

По данным издания, Ким Чен Ын во время встречи с Помпео в апреле припомнил госсекретарю некоторые жесткие заявления в свой адрес. В частности, Помпео заявлял, что жители КНДР «хотели бы ухода [Ким Чен Ына]».

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Отмечается, что Помпео «не дрогнул», когда Ким Чен Ын напомнил ему об этих словах.

«[Бывший] глава ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить Ким Чен Ына, и оба засмеялись», — пишет Vanity Fair.

Ранее Помпео заявлял, что США хотят добиться «существенного» разоружения КНДР за два года.