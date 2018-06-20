МИД запретил въезд латвийцам с «русофобской позицией»

Российский МИД передал властям Латвии список латвийских граждан, которым запретили въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что указанные граждане Латвии занимают «открыто русофобские позиции», выступают за дискриминацию русскоязычного меньшинства в Латвии и сохранение антироссийских санкций.

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«Предупредили, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты», — отмечается в сообщении МИДа.

Данный шаг был сделан в ответ на запрет въезжать в Латвию 49 россиянам из так называемого «списка Магнитского».

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать только на США в вопросах защиты от «ряда вызовов, включая Россию».