Генпрокурор США прокомментировал сравнение политики Трампа с нацистами

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал сравнение миграционной политики Трампа с нацистской Германией «преувеличением», сообщает CBS.

Выступающие против политики «нулевой толерантности» по отношению к мигрантам, в том числе бывший директор ЦРУ Майкл Хайден, провели параллели между нынешней ситуацией и действиями немецких нацистов.

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«Это сильное преувеличение. Конечно, нацистская Германия не позволяла евреям выезжать из страны. Однако это достаточно серьезный вопрос. Нам нужно тщательно его обдумать», — сказал Сешнс.

Согласно политике «нулевой толерантности» незаконное пересечение границы является уголовным преступлением. В результате около 2000 детей разлучили с их семьями.

Разлучение семей, фотографии детей мигрантов и условия их содержания вызвали волну негодования и протестов по всем Соединенным штатам.

Ранее в сети появилась аудиозапись«душераздирающего» плача детей из изолятора для мигрантов.