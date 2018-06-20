В Совфеде усмотрели «слабость» в выходе США из Совета ООН по правам человека

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение о выходе США из Совета ООН по правам человека демонстрирует «слабость» Вашингтона. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона. Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве», — написал Косачев.

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По его словам, Россия всегда отстаивает свое мнение во всех институциях ООН. По мнению Косачева, Соединенные Штаты, наоборот, выходят из всех организаций, если их представителям не удается сформировать коалицию. Он отметил, что так было с ЮНЕСКО, Межпарламентским союзом и «в некоторых других случаях».

Ранее постпредство России при ООН раскритиковало выход США из СПЧ.