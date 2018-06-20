В ООН рассказали о процедуре замены США в составе СПЧ

Представитель Совета ООН по правам человека (СПЧ) Воислав Шуц заявил, что решение о замене США в СПЧ должна принять Генеральная ассамблея, сообщает РИА «Новости».

«Вопрос о заполнении вакантного места среди членов Совета, которое появилось после решения США покинуть форум, должен быть рассмотрен Генеральной ассамблеей ООН», — сказал Шуц.

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Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты покидают СПЧ. По мнению государственного секретаря Майка Помпео, деятельность Совета противоречит государственным интересам США.

В данный момент в Женеве проходит 38-я сессия СПЧ. Она началась 18 июня и продлится до 6 июля. США входили в группу из 47 членов СПЧ, которые имели право голоса по резолюциям.