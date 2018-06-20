Госдеп уличил Совет ООН по правам человека в «бесстыдном лицемерии»

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что деятельность Совета ООН по правам человека в последнее время является примером «бесстыдного лицемерия». Заявление госсекретаря опубликовано в твиттере.

«Совет по правам человека ООН стал примером бесстыдного лицемерия», — сказал Помпео, комментируя выход США из Совета.

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По его словам, многие ситуации, связанные с правами человека, игнорируются в Совете, а многие ответственные за нарушения прав сохраняют место в организации и выносят «благочестивые и самодовольные» суждения.

Помпео подчеркнул, что данное обстоятельство позволяет говорить о том, что Совет по правам человека нарушает государственные интересы США.

«Когда кто-то пытается ущемлять наш национальный суверенитет, мы не будем молчать», — резюмировал Помпео.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что решение о выходе США из Совета ООН по правам человека стало «разочаровывающей новостью».