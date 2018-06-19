Госдеп: США выступают за «более крепкие» отношения с Россией
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон выступает за «более крепкие» отношения с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, США «предпочли бы, иметь более крепкие отношения с Россией».
Ранее сообщалось, что в посольстве России в США подтвердили подготовку визита группы американских сенаторов в Москву.
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Как отмечалось, в посольстве также выразили надежду на то, что планируемый визит положительно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.
18 июня посол США в России Джон Хантсман прокомментировал информацию о возможном визите американских сенаторов.