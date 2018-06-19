Эксперт: Китай и США будут постоянно тягаться разными образами друг с другом

Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский предрек дальнейшие споры между США и КНР, передает НСН.

В Пекине новые торговые пошлины США против китайской продукции назвали шантажом и давлением. Такое заявление содержится в сообщении, опубликованном на сайте министерства коммерции КНР. В нём уточняется, что публикация Вашингтоном списка товаров, по отношению к которым могут быть введены санкции, нарушает достигнутые ранее двусторонние договорённости и глубоко разочаровывает весь мир. В ведомстве также заявили о готовности сделать ответный шаг.

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«Будучи двумя главными экономическими силами в мире на современной арене, Китай и Америка будут постоянно тягаться разными образами друг с другом. У Китая гораздо более длинные и продуманные стратегии. В целом, все игры в ответные санкции являются для Китая отвлекающим манёвром. Здесь вопрос в том, захочет ли Китай стать первой экономикой мира.

Это дает большие преимущества, но накладывает огромную нагрузку и обязательства на того, кто этот титул завоевывает. Китаю очень хорошо быть вторым, принимать правила навязанной игры и при этом создавать свои союзы. За последние пять лет ситуация поменялась, заиграли такие союзы, как ШОС, БРИКС. Мне кажется, что для Китая все эти торговые войны с Америкой являются непринципиальной темой», - считает эксперт.