Макрон потребовал от школьника называть его господином

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал школьника за слишком фамильярное обращение к нему. Об этом сообщает Reuters.

Макрон поучаствовал в церемонии, посвященной 78-летию речи Шарля де Голля, после которой был дан старт движению Сопротивления во Франции.

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В ходе мероприятия один из тинейджеров обратился к президенту со словами: «Как дела, Ману?». Макрон незамедлительно преподал ему урок.

«Ты находишься на официальной церемонии и должен вести себя соответственно. Можешь валять дурака, но сегодня, когда мы поем «Марсельезу» и «Песню партизан», ты должен звать меня только «господин президент» или «сэр», — сказал французский президент.

После этого Макрон продолжил здороваться с присутствующими.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС.