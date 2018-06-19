CNN рассказал о «странном» поведении Трампа в твиттере

Твиттер президента США Дональда Трампа становится все более странным, пишет автор CNN Крис Силлицца.

С начала своей президентской кампании Трамп использовал социальную сеть среди прочего как кресло психолога, размышляет автор. Помимо этого, в твиттере он нападал на свою партию, СМИ и даже грозил войной КНДР.

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Однако, в последнее время поведение Трампа в твиттере немного изменилось, отмечает автор. Трамп не только публикует больше постов, но и делает это в «менее и менее предсказуемые часы». В основном Трамп акцентирует внимание на расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера.

Твиттер Трампа превратился в «форум, где ему можно выпустить гнев, горечь, негодование и наблюдать, как его верные сторонники поддерживают его».

Автор поясняет, что Трамп, никогда не имеющий широкого круга доверенных советников, увидел, как в течение последних нескольких месяцев его «внутренний круг» сжимается. Оказавшись в углу, в который он отчасти сам себя загнал, он стал больше обращаться к соцсети, добавляет Силлицца. И именно теперь его поведение в твиттере раскрывает личность Трампа еще больше, показывая, что внимание к расследованию Мюллера граничит с помешательством.

Ранее СМИ узнали о привычке Трампа рвать важные документы.