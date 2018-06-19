В Крыму отреагировали на слова экс-президента Украины о возврате полуострова

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал комментарий после того, как экс-президент Украины Леонид Кравчук допустил, что российская сторона добровольно вернет Крым из-за «непосильных затрат» Об этом сообщает RT.

Гемпель назвал заявление Кравчука «сомнительным» и подчеркнул, что в Крыму на такие слова не обращают внимания.

Реклама

«На сегодняшний день Крым живет и развивается очень динамично. А ставить вопрос о его возвращении в состав Украины попросту некорректно. Крымчане никогда этого не позволят», — сказал Гемпель.

Он также заметил, что такой опытный политик, как Кравчук, мог бы делать более взвешенные заявления.

Ранее Кравчук допустил, что российская сторона может по своей воле вернуть Украине Крым. Он добавил, что, несмотря на построенный Крымский мост, регион требует «колоссальных» затрат. Политик заметил, что «передача» Крыма необязательно произойдет в ближайшем будущем. По его мнению, она станет результатом международного давления.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.