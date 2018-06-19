Премьер Испании поддержал идею захоронения останков Франко

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал идею захоронения останков диктатора Франсиско Франко, сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, в принятой парламентом резолюции 2017 года «четко говорится» о необходимости эксгумировать останки Франко и превратить Долину Павших — монументальный комплекс, где захоронен диктатор — в мемориал жертв фашизма.

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«Испания не может позволить себе символы, которые разделяют испанцев», — подчеркнул Санчес.

Он добавил, что подобное нельзя представить себе в Италии или Германии, которые также пережили период власти фашизма.

Ранее сообщалось, что социалисты, одержавшие победу на выборах в Испании, заявили о решимости перенести и захоронить останки Франсиско Франко.