Госдеп призвал Россию освободить политических и религиозных заключенных

Государственный департамент США обратился к российскому руководству с призывом освободить 150 политических и религиозных заключенных. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем Россию немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики», — говорится в тексте заявления.

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В частности, в Госдепартаменте выразили обеспокоенность здоровьем Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина составили график посещения заключенных в двух странах.