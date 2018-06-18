Bloomberg: враги Brexit загнали в угол Терезу Мэй

Враги Brexit загнали в угол премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, пишет Bloomberg.

С одной стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй окружена Европейским Союзом, пытающимся защитить клуб из 27 оставшихся членов от Великобритании, которая «снимает сливки» от переговорного процесса по Brexit. С другой стороны, собственная Консервативная партия, разделенная на два враждующих лагеря, один из которых может свергнуть власть Терезы Мэй. Такое может произойти, если парламент Великобритании на этой неделе проголосует таким образом, что Терезе Мэй придется вернуться за стол переговоров по Brexit.

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Эта «внутренняя битва», которая наступит во время голосования по Brexit на этой неделе, решит, как много законодателей приведут к финальному решению по вопросу выхода из ЕС.

В материале отмечается, что ярые сторонники Brexit готовы выйти из ЕС без какого-либо соглашения, в то время есть и другие, которые пойдут до конца. Например, консерватор Доминик Грив сообщил, что будет противиться политике Мэй, даже если это приведет к краху ее правительства.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала сроки финального соглашения по Brexit.