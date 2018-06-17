Трамп: «российское дело» запомнится как темный период в истории США

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что расследование «вмешательства России» в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Соединенных Штатов.

«Доклад минюста уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, в том числе великих любовников Питера Стржока и Лизу Пейдж, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории», — написал Трамп.

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Трамп неоднократно называл расследовать спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США или его связях с Россией «охотой на ведьм».

Ранее Трамп обвинил расследование по «российскому делу» в двойных стандартах.