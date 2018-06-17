Трамп обвинил расследование по «российскому делу» в двойных стандартах
Президент США Дональд Трамп в твиттере обвинил расследование о «вмешательстве России» в президентские выбора США в 2016 году в двойных стандартах.
«Фейковый сговор с Россией — это подстроенная фальшивка. Очень жаль, что они не изучили таким же образом жуликоватую Хиллари Клинтон. Двойные стандарты!», — написал Трамп.
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По его словам, никакого «сговора с Россией» не было.
Он также подчеркнул, что данное дело является «охотой на ведьм».
Ранее сообщалось, что в США опубликовали новые документы по делу о «вмешательстве России».
Как отмечалось, речь идет о двух документах, которые датированы 2013 годом.