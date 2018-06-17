Президент Финляндии считает Евросоюз недостаточно сильным

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Евросоюз как организация недостаточно силен для того, чтобы быть услышанным в то время, как крупные игроки «подминают под себя» международные соглашения, вызывая проблемы в Европе, передает YLE.

«ЕС недостаточно силен, чтобы быть услышанным. Политика силы со стороны крупных игроков подминает под себя международные соглашения, и это вызывает проблемы и в ЕС и в Финляндии. Это плохо для нас, потому что система международных договоров как раз защищает маленькие страны. Для каждой небольшой страны это плохо, когда только крупные игроки начинают управлять глобальным будущим», — сказал Ниинисте.

Он также подчеркнул, что власти Финляндии выступают за создание специальных сил ЕС по защите кибербезопасности.