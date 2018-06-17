Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, его коллега из бывшей югославской республики Македонии Никола Димитров, а также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица подписали соглашение о новом названии Македонии, закрепленном на конституционном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что вместо нынешнего названия «Республика Македония» государство будет называться «Республика Северная Македония». Так удастся избежать путаницы страны с греческой областью Македонией.

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Как уточняется, историческое соглашение было подписано в поселке Псарадес в районе озер Преспа, на границе двух стран. На церемонии присутствовали премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

Ранее оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала жителей страны выйти на массовый протестный марш против договора с Грецией о переименовании страны.