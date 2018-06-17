США предъявили КНДР 47 требований по денуклеаризации

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Вашингтон в рамках договора с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова предъявил требования по 47 пунктам. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его словам, выполнение данных пунктов является основным условием для снятия санкций с Северной Кореи.

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Он также отметил, что вопрос о гарантии безопасности КНДР все еще обсуждается.

Глава МИД Японии подчеркнул, что войска США останутся в Южной Корее до разрешения ситуации с денуклеаризацией Корейского полуострова.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны допускает создание международного фонда для финансирования денуклеаризации Северной Кореи.