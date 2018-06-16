Правящая партия Грузии может выдвинуть женщину кандидатом в президенты

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» может выдвинуть кандидатом в президенты и.о. министра инфраструктуры и регионального развития Майю Цкитишвили, сообщает телеканал «Рустави 2».

Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе не уточнил, является ли исполняющий обязанности министра инфраструктуры Майя Цкитишвили кандидатом в президенты в правящей партии.

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Однако отмечается, что часть членов правящей команды положительно оценила кандидатуру Цкитишвили.

Цкитишвили ранее руководила администрацией правительства.

Члены парламентского большинства отмечают, что кандидат в президенты будет назван к концу июля или в начале августа этого года.

13 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку. В связи с этим в отставку ушло и правительство.