Правящая партия Грузии может выдвинуть женщину кандидатом в президенты
Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» может выдвинуть кандидатом в президенты и.о. министра инфраструктуры и регионального развития Майю Цкитишвили, сообщает телеканал «Рустави 2».
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе не уточнил, является ли исполняющий обязанности министра инфраструктуры Майя Цкитишвили кандидатом в президенты в правящей партии.
Однако отмечается, что часть членов правящей команды положительно оценила кандидатуру Цкитишвили.
Цкитишвили ранее руководила администрацией правительства.
Члены парламентского большинства отмечают, что кандидат в президенты будет назван к концу июля или в начале августа этого года.
13 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку. В связи с этим в отставку ушло и правительство.