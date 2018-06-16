Посол США в Канаде получила письмо с белым порошком

Посол США в Канаде Келли Крафт получила письмо с белым порошком, сообщает Globalnews.

Письмо пришло в посольство. По данным экспертизы, порошок в конверте, не представляет опасности.

В посольстве не подтвердили содержание угроз в адрес посла в письме. Послание также содержало угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

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По факту инцидента проводится расследование.

Отмечается, что письмо поступило в посольство на фоне обострения напряженности между двумя странами

Ранее сообщалось, что канадцы в знак поддержки своего премьер-министра Джастина Трюдо призывают бойкотировать товары американского производства.