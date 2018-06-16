Порошенко обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

Как отмечается, лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе необходимость внедрения миротворческой миссии ООН в регионе. Порошенко также призвал Макрона усилить давление на Россию для освобождения осужденных в стране украинцев, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.

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«Президент Франции поздравил президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде». Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Порошенко также пригласил Макрона на Украину. Принял ли французский президент приглашение, не уточняется.