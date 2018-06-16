Мадуро обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос хочет военного конфликта в стране. Об этом сообщает Globovision.

По его словам, «Сантос хочет военного конфликта для того, чтобы принести пользу империи США».

Он также добавил, что тот кто выиграет предстоящее президентские выборы в Колумбии должен будет исправлять «ошибки Сантоса».

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Мадуро подчеркнул, что «другим государствам не стоит совать свой нос в дела Венесуэлы».

Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил США в планировании военного переворота в Венесуэле.

По его словам, США стремятся к уничтожению «Боливарианской революции».