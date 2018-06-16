WSJ: Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей»

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, таким образом президент США отреагировал на наложенные Брюсселем штрафы на технологические компании США.

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Как отмечается, Трамп заявил, что его не устраивает вести переговоры по торговле с Европой через ЕК, а не напрямую с Францией и ФРГ.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в ходе саммита G7 сказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что все террористы «находятся в Париже».