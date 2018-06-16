Посольство: Британия «хранит гробовое молчание» по делу Скрипаля

В посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон по-прежнему хранит гробовое молчание и не представляет ответов ни Генпрокуратуре России, ни посольству о ходе расследования дел об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и смерти соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Великобритания до сих пор демонстрирует нулевой уровень сотрудничества в расследовании этих резонансных дел. Считаем, что это наносит ущерб правоохранительной и правоприменительной деятельности, направленной на установление истины и восстановление справедливости», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что британские следователи будут предоставлять российскому посольству новые сведения о смерти Глушкова, «когда это уместно».