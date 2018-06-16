Трамп и Макрон обсудили КНДР

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Стороны обсудили ситуацию с Северной Кореей после саммита в Сингапуре, а также ситуацию с Сирией и Ираном», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, лидеры также обсудили ряд ключевых тем международной повестки дня, в частности, вопросы торговой политики.

Ранее Трамп заявил, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.

По его словам, до того, как он занял должность президента США, «все предполагали, что мы собирались воевать с Северной Кореей».