Захарова вспомнила несуществующую русофобскую цитату Тэтчер

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на брифинге ведомства приписала первой женщине-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер русофобскую цитату. Слова Захаровой приводятся твиттере ведомства.

«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн чел.», — сказала Захарова.

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Несуществующую цитату Захарова вспомнила в ответ на заявление посла Великобритании в России Лори Бристоу о том, что он не знает ни одного русофоба в Британии.

Пользователи твиттера заметили, что эти слова на самом деле принадлежат Андрею Паршеву, автору книги «Почему Россия не Америка».

Ранее Захарова прокомментировала фотографию с нависшей над Трампом Меркель.