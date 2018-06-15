Die Welt: политической карьере Меркель грозит крах

В блоке партий «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) назрел конфликт, который может привести к краху политической карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет Die Welt.

Разногласия в политическом блоке существуют с 2015 года, но в настоящий момент они подошли к кризисной точке, отмечает издание. Разногласия появились между Меркель и министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером по вопросу миграционной политики. Новое правительство Германии работает всего несколько месяцев и неизвестно, продержится ли еще столько же, пишет Die Welt. На эту проблему обращают внимание и другие немецкие СМИ, отмечает издание. Как пишет Die Welt, коалиция ХДС и ХСС близка к распаду.

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Актуальным вопросом в настоящее время остается то, какая партия получит преимущество в рамках миграционного вопроса.

Ранее в ФРГ правая партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с жалобой на немецкого канцлера Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики.