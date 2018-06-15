Песков отреагировал на сообщение BuzzFeed о признании Трампом Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Кремль отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа относительно Крыма, которое опубликовало издание BuzzFeed, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, такое количество лживых новостей, или «fake news», что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — заявил Песков.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о словах президента США Дональда Трампа о российском Крыме

Издание BuzzFeed сообщило, что Трамп на саммите стран «Большой семерки» (G7) объяснил, почему Крым является территорией России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.