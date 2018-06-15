ФБР ужесточило правила работы со СМИ

ФБР по итогам расследования деятельности экс-директора ведомства Джеймса Коми, которое проводил генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц, ужесточило правила общения со СМИ, передает РИА «Новости» заявление главы ФБР Кристофера Рэя.

«Мы делаем ряд вещей в связи с этим (докладом — ред.). Во-первых, мы ввели новые правила работы со СМИ, которые гораздо жестче и четче тех, которые были раньше», — сказал он на пресс-конференции.

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По его словам, сотрудники ведомства также пройдут специальную подготовку по контактам со СМИ.

Ранее сообщалось, что ФБР США по итогам расследования деятельности экс-директора Джеймса Коми, которое проводил генеральный инспектор министерства юстиции, проведет внутреннее дисциплинарное расследование и привлечет виновных к ответственности.