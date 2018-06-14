Трамп назвал «подлыми демократами» инициаторов иска против его благотворительного фонда

Президент США Дональд Трамп заявил, что на его благотворительный фонд подали в суд «подлые нью-йоркские демократы». Об этом он написал в своем твиттере.

«Эти подлые нью-йоркские демократы во главе с отныне опальным Эриком Шнейдерманом (который убежал из города) делают все, что могут, чтобы возбудить дело против моего благотворительного фонда», — написал Трамп.

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Он отметил, что изначально в фонде было более $18 млн, однако на благотворительность было направлено более $19 млн. Трамп отметил, что у Шнейдермана, когда он занимал пост генерального прокурора Нью-Йорка, «не хватало мужества», чтобы завести дело. Теперь, по словам американского президента, его команда адвокатов не согласится заключать сделку со стороной обвинения.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала в суд на благотворительный фонд президента США. По мнению стороны обвинения, Трамп использовал фонд для «незаконной политической координации» на выборах в 2016 году.