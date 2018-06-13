Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании страны

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не станет подписывать договор Афин и Скопье о переименовании страны, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о договоренности. Отмечается, что встреча продлилась всего две минуты.

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«Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность», — заявил Иванов в обращении к нации.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США прокомментировали переименование Македонии.