В Раде предложили Британии создать группу для противодействия «российской агрессии»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Великобританию предложил британским властям создать межпарламентскую группу для противодействия «российской гибридной агрессии». Об этом политик написал в своем твиттере.

«Предложил председателю комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату создать межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации», — написал Парубий.

Реклама

Он также заявил, что выразил благодарность британскому министру обороны Марку Ланкастеру за помощь Украине. В частности, он поблагодарил его за участие в обучении украинских военных, противостоящих «российской агрессии».

Ранее на Украине анонсировали меры по борьбе с «российской агрессией» в Крыму.