Стало известно новое название Македонии

Македония будет называться Республика Северная Македония, передает РИА «Новости».

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

«Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение… Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного употребления», — заявил он.

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Он добавил, что договор предстоит подписать греческому и македонскому правительству, а затем ратифицировать в парламенте. Заев уточнил, что потребуется внесение поправки в конституцию страны. Осенью гражданам республики предстоит референдум по вопросу утверждения названия.

Ранее сообщалось, что премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО.