Лондон будет информировать Россию о деле Глушкова «когда это уместно»

Британские следователи будут предоставлять российскому посольству новые сведения о смерти соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова, «когда это уместно», передает РИА «Новости».

«Сотрудники уведомили российское посольство, когда было открыто расследование убийства. Расследование убийства Глушкова продолжается, и следователи будут предоставлять посольству России новую информацию соответствующим образом и когда это уместно», — заявила представитель Скотланд-Ярда.

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Ранее представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство запросило у властей Великобритании копии материалов дела о гибели Глушкова.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения, умер в Лондоне в ночь на 13 марта.