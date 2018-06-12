Порошенко: Украина передала в суд ООН в Гааге обвинения против России

Украинский президент Петр Порошенко в своем фейсбуке сообщил о передаче в Международный суд ООН в Гааге меморандума, в котором говорится о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

«Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — написал Порошенко.

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, в январе 2017 года. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, меморандум состоит из 29 томов, его вес составляет около 90 килограммов.